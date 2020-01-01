كلية طب تستضيف أول مناظرة بين ترامب وبايدن

تقرر تغيير مكان انعقاد أول مناظرة في إطار الدعاية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، إلى كليفلاند في ولاية أوهايو في 29 سبتمبر المقبل.

وكان من المقرر إقامة المناظرة الأولى بين ترامب وخصمه السياسي في جامعة نوتردام في ولاية إنديانا، إلا أن المكان تم تغييره بسبب مخاوف حيال الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا لشبكة "بي.بي.سي" البريطانية.

وتستضيف المناظرة جامعة كايس ويسترن ريزيرف ومركز كليفلاند كلينيك للدراسات الطبية.

ومن المقرر أن تكون هناك مواجهات بين المرشحين في ثلاث مناظرات رئاسية في الفترة المقبلة وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل.

وقال ريفيرد جون آي جينكينز، رئيس جامعة نوتردام إن "الإجراءات الصحية الاحترازية سوف تضعف إلى حد بعيد القيمة التعليمية التي تقدمها الجامعة حال استضافة المناظرة الرئاسية".

وتنعقد المناظرة في المكان الجديدة في مقر كلية الطب بجامعة ويسترن ريزيرف.

ويتوقع أن تنعقد المناظرة الرئاسية الثانية في 15 أكتوبرالمقبل في ولاية ميامي الأمريكية، وذلك بعد نقل مكان انعقادها من جامعة ميتشيجان.

أما المناظرة الثالثة فتنعقد في ناشفيل في 22 أكتوبر المقبل بينما تنعقد مناظرة بين نائب الرئيس الأمريكي الحالي مايك بنس ونائب الرئيس المحتمل لجو بايدن، الذي لم يعلن المرشح الديمقراطي اسمه حتى الآن، في 7 أكتوبر المقبل في مدينة سولت لايك.

ويتقدم بايدن على ترامب بحوالي 15% في استطلاعات رأي انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وفقا لنتيجة مسح أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "أيه بي سي" الإخباريتين الأمريكيتين.

وتراجعت شعبية ترامب في عام تسوده مخاوف انتشار فيروس كورونا، الذي تحتوي الولايات المتحدة على أكبر عدد من الحالات المصابة به والوفيات بسببه عالميا (أكثر من 147 ألف وفاة)، علاوة على خروج مظاهرات على نطاق واسع في الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل جورج فلويد، مواطن أمريكي أسود، أثناء اعتقاله على يد شرطي أمريكي أبيض في مينيابوليس.