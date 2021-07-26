 القضاء التونسي يحقق في تهم تلقي حزبي حركة النهضة وقلب تونس أموال أجنبية - بوابة الشروق
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القضاء التونسي يحقق في تهم تلقي حزبي حركة النهضة وقلب تونس أموال أجنبية

القضاء التونسي
القضاء التونسي
تونس (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 1:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 1:58 م

قال مسؤول قضائي في تونس، اليوم الأربعاء، إن القطب القضائي الاقتصادي والمالي بدأ التحقيق في تهم بتلقي أموال أجنبية ضد حزبي "حركة النهضة الاسلامية" و"قلب تونس" الليبرالي وحزب ثالث.

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة محسن الدالي إن التحقيقات تجري بعد شكاية تقدم بها حزب "التيار الديمقراطي"، القريب من الرئيس قيس سعيد.

وتشمل التهم ، الموجهة أيضا إلى حزب "عيش تونسي"، تلقي أموال أجنبية مجهولة المصدر وتمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية في 2019.

وقال الدالي إن قاضي التحقيق يمكنه أن يصدر قرارا مثل تحجير السفر وتجميد أموال.

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