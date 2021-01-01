لبنان يعلن 4 أغسطس حدادا وطنيا في ذكرى انفجار ميناء بيروت

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، مذكرة إدارية بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى حادث انفجار ميناء بيروت البحري.

ونصت المذكرة التي أصدرها المجلس اليوم، على غلق الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء، الموافق 4 أغسطس المقبل في ذكرى حادث انفجار مرفأ بيروت، وتنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة التي أعلنت على إثرها بيروت مدينة منكوبة، وتضامنًا مع عائلات الضحايا والجرحى.