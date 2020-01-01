وزير الدفاع الروسي: سنقدم المساعدة العسكرية إلى طاجيكستان حال وجد أي تهديد لأمنها

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن القاعدة العسكرية الروسية رقم "201" ستقدم المساعدة إلى جمهورية طاجيكستان في حال تعرض أمنها إلى أي تهديد.

وقال شويجو للصحفيين في العاصمة الطاجكية دوشنبيه، اليوم الأربعاء: "بالطبع نحن لا نتجاهل كل الأحداث التي تجري على الحدود ومحاولات نقل المسلحين إلى أراضي طاجيكستان، ولذلك أستطيع القول بشكل لا لبس فيه أنه في حالة وجود تهديد لحليفتنا طاجيكستان، العضو في معاهدة الأمن الجماعي، فإن روسيا ستستجيب للمساعدة".

وأضاف أن "القاعدة العسكرية الروسية "201" تتواجد هنا من أجل الحفاظ على الأمن والهدوء لأحد أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الجيش الروسي يراقب تحركات نشطة لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي إلى الأراضي الأفغانية من دول مختلفة، بما في ذلك من سوريا وليبيا، معربا عن أمل بلاده أن يتم التوصل إلى التوافق والمصالحة الوطنية في أفغانستان.

يُذكر أن القاعدة العسكرية الروسية "201" تعتبر أكبر منشأة عسكرية روسية في خارج البلاد وتتمركز الوحدات التابعة لها في دوشنبيه ومدينة و"كورجان – تبه" في طاجيكستان.