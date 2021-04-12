أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، زيادة معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل، وأنه من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي «بحيرة ناصر» أول أغسطس، الذي يوافق بداية السنة المائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

وقال عبد العاطي، إن أجهزة الوزارة تضطلع بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، وأن اللجنة تنعقد بشكل دورى لمتابعة الموقف المائى والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية، والتي تتزامن مع بداية العام المائي.

وأشار وزير الري إلى بذل الوزارة مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

كما أكد أن الوزارة نجحت خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وشدد الدكتور عبد العاطى، خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في جميع أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور والمحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ؛ لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.