قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنّ حقنة هتلر عبارة عن خليط من المضاد الحيوي والمسكن والكورتيزون.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خطورة كبيرة من حقنة هتلر على صحة المواطنين وقد تؤدي إلى الوفاة.

وبيّن رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أنه لا بد من استشارة الطبيب قبل الحصول على الأدوية الخاصة بنزلات البرد، مشيرا إلى أن العالم يسجل العديد من الإصابات بفيروس كورونا بسبب طفرات جديدة للفيروس.

وذكر أن المصاب بالسلالة الجديدة لكورونا قد يؤدي إلى إصابة أكثر من 15 شخصا عن مخالطتهم، موضحا أن هناك تراخي في التدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وهو ما تسبب في ارتفاع عدد الإصابات.