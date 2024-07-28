جالانت يناقش مع القيادة الشمالية خطط الرد على حادثة مجدل شمس: حزب الله سيدفع الثمن

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أجرى تقييماً للوضع العملياتي في القيادة الشمالية، مع قائد القيادة اللواء أوري جوردين، وضباط الأركان.

وقال موقع «والا» العبري، إن قائد القيادة الشمالية عرض على جالانت، الخيارات المتاحة والخطط للرد على حزب الله، بعد الهجوم على بلدية مجدل شمس في الجولان المحتل.

وأضاف جالانت في تصريحات صحفية، بعد تفقد مكان الهجوم: «وصلت في الصباح الباكر إلى مجدل شمس، ورأيت المكان الذي قُتل فيه فتيات وأولاد أبرياء أثناء لعب كرة القدم.. إن دماء أطفال إسرائيل لن تذهب هدرًا».

واتهم حزب الله اللبناني، الذي وصفه بأنه وكيل إيران في المنطقة، بتنفيذ الهجوم على مجدل شمس، مضيفًا أن حزب الله لن يفلت من تداعياته حتى مع «إنكاره السخيف».

وأكمل: «حزب الله هو من أطلق النار على مجدل شمس ويتحمل المسئولية وسيدفع ثمنا باهظا لأفعاله»، بحسب تعبيره.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا، من بينهم أطفال، قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران بالمسئولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنا باهظا.

وفي المقابل، نفى حزب الله أي مسئولية له عن الهجوم، الذي عزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.