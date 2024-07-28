قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح اليوم، ما بين 35 إلى 36 درجة، مشيرًا إلى أن المحسوسة تصل إلى 38 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن البلاد تتأثر خلال الفترة الحالية بمنخفض الهند الموسمي، المصحوب بكتل هوائية محملة بكميات كبيرة من بخار المياه، تعمل على ارتفاع نسب الرطوبة على السواحل الشمالية إلى 90%.

وأوضح أن نسب الرطوبة تقل تدريجيًا كلما انتقلنا إلى جنوب البلاد، قائلًا إن محافظات الصعيد تتسم بانخفاض نسب الرطوبة لكنها تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وذكر أن العظمى على محافظات الصعيد لازالت تتراوح ما بين 43 إلى 42 درجة، على أقل تقدير، منوهًا أنها أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع الجاري، لتتراوح العظمى على القاهرة ما بين 36 إلى 37 درجة.

وفي سياق متصل، حذر المصطافين على الشواطئ الشمالية الغربية للبحر المتوسط، من الاضطراب النسبي في حركه الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج الذي يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 متر.

وتوقع استمرار فرص لأمطار على مناطق أقصى جنوب البلاد؛ أبو سمبل وحلايب وشلاتين، موضحًا أنها أمطار خفيفة وأحيانًا رعدية تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.