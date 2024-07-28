قال أحمد دويدار لاعب نادي الزمالك السابق، إن منتخب مصر الأولمبي يستحق الفوز على أوزبكستان في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.

أضاف أحمد دويدار في برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب الأولمبي يملك العديد من المواهب التي تؤهلة للمنافسة على ميدالية أولمبية، مضيفاً أن الفوز على أوزبكستان يعتبر إنجاز في ظل الظروف التي يمر بها المنتخب الأولمبي.

وأشار أحمد دويدار، إلى أن أحمد سيد زيزو لم يظهر بالشكل المناسب الذي تنتظرة الجماهير المصرية حتى الآن مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد،مضيفاً أن زيزو يتعرض لهجوم شديد من جماهير الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً«أحمد زيزو قدم مستوى متواضع أمام أوزبكستان ولكن سيظل هو أفضل لاعب في مصر»، مضيفاً أن زيزو تفوق على لاعبي أجنحة الأهلي خلال الموسم الحالي من حيث الأرقام

وواصل أحمد دويدار، أن الموسم الحالي هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية وهو أصبح مثل المهرجانات الشعبية، مشيراً أن إمام عاشور لاعب الأهلي سيكون نقطة سوداء في تاريخ النادي صاحب المبادئ، قائلاً«إمام عاشور سب قيادات الأهلي وقاموا بشرائه».

وانتقد أحمد دويدار، سياسه المدربين الذين يتعاملون مع الناشئين، في الوقت الحالي، مضيفاً أن المدربين يتعاملون مع الناشئين بأسلوب غير لائق، قائلا: «80% منهم يتعاملون مع الناشئين بأسلوب عربجي».

أتم أحمد دويدار، أن هناك بعض من لاعبي الدوري، يذهبون إلى معلق المباراة قبل انطلاقها من أجل مدحهم أثناء اللقاء، قائلاً« لما كنت في الزمالك كان فيه لاعيبه بتخلي المعلق يمدح فيهم من أجل الشهرة».