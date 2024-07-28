 صحة غزة: 66 شهيدا و241 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي خلال آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
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صحة غزة: 66 شهيدا و241 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي خلال آخر 24 ساعة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
هديل هلال
نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 11:54 ص

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ296 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و241 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و324 شهيدًا، و90 ألفًا و830 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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