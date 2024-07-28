 بلينكن: الدلائل تشير إلى أن الصاروخ الذي ضرب الجولان كان من حزب الله - بوابة الشروق
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بلينكن: الدلائل تشير إلى أن الصاروخ الذي ضرب الجولان كان من حزب الله


نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 1:08 م | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 1:08 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن كل الدلائل تشير إلى أن الصاروخ الذي ضرب الجولان كان من حزب الله.

وأضاف بلينكن :" نجري حوارا مع إسرائيل ولا نريد تصعيدا في الصراع"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وتابع:" ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها من الهجمات"، على حد زعمه.

وقال بلينكن إن "وقف إطلاق النار في غزة سيكون فرصة لتحقيق هدوء دائم على طول الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان".

وأسفر الهجوم على مجدل شمس في الجولان المحتل عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.

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