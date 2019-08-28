تعاون إماراتي سعودي لتطوير خدمات ومشاريع رائدة في مجال الإسكان

أعلنت الإمارات العربية المتحدة تشكيل فريق عمل مشترك مع المملكة العربية السعودية في مجال الإسكان، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وتطوير خدمات إسكانية وإطلاق مشاريع رائدة من خلال منظومة موحدة وذلك في إطار التعاون والتكامل المشترك وضمن مبادرات مجلس التنسيق الثنائي.

وذكرت وكالة أنباء الأمارات اليوم /الأربعاء/ بأن الفريق المشترك يختص بتطوير مبادرات وإجراء الدراسات ورفع المقترحات للجنة التنفيذية في المجلس، والعمل على إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات والسياسات والخبرات الإدارية والقانونية والتكنولوجية والأبحاث الاجتماعية والسكانية.

كما يعمل الفريق وضمن اختصاصات مهامه على بناء منصة معرفية يتم من خلالها توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، وينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها .

وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان إن حكومة الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين السعودية بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير وتلبي تطلعات الأسرة في كل من البلدين.

وأكد النعيمي أن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتوفير فرص لتطبيق حلول إسكانية رائدة .

يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين البلدين في شهر مايو 2016 لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة البلدين بمجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.