الجيش اليمني يستعيد السيطرة على زنجبار بمحافظة أبين من قبضة المجلس الانتقالي

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سيطرت قوات الجيش اليمني الموالية لـ"الحكومة الشرعية"، اليوم الأربعاء، على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "قوات كبيرة من الجيش اليمني دخلت إلى مدينة زنجبار بعتاد عسكري كبير وتمكنت من إحكام سيطرتها على كامل المدينة ومعسكراتها".

وأضاف المصدر أن السيطرة جاءت عقب معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الحكومي وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (تدعمه الإمارات) منذ يوم أمس.

وأسفرت المعارك، بحسب المصدر، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، مضيفا أن عشرات الجثث لا تزال منتشرة على الأرض حتى الآن.

وأشار إلى أن "قوات الانتقالي انسحبت من زنجبار باتجاه مدينة عدن، وأن قوات الشرعية نشرت نقاطها الأمنية ودورياتها العسكرية في أرجاء المدينة".

وأكد أن قوات الجيش وصلت إلى نقطة العلم، الواقعة على مشارف مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.

وتوعد الجيش اليمني أمس بأنه على استعداد للدخول إلى مدينة عدن، بعد استعادة مدينة زنجبار من قبضة قوات الانتقالي.

يذكر أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي قد سيطرت على مدينتي عدن وأبين وجميع مؤسسات الدولة بداخلهما خلال الأيام الماضية، بعد معارك عنيفة خاضتها مع قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية.