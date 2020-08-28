كلوب: أرغب في رؤية ميسي بالدوري الإنجليزي

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول عن رغبته في رؤية ليونيل ميسي، نجم برشلونة الذي أعلن لناديه رغبته في الرحيل –وفقًا للتقارير الصحفية- في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالانتقال لمانشستر سيتي الإنجليزي خلال الأيام الماضية بعد تدهور العلاقة بينه وبين إدارة برشلونة، حيث تشير التقارير إلى رغبة الأرجنتيني في الرحيل مجانًا عن صفوف البارسا في الصيف الحالي.

وقال كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أرسنال غدًا :"انتقال ميسي إلى السيتي ؟ سيساعد ذلك مانشستر سيتي ويجعل التغلب عليهم أكثر صعوبة مما كان عليه".

وأضاف المدرب الألماني في تصريحات نقلها موقع ليفربول إيكو :"سيكون من الممتع رؤية ميسي في الدوري الإنجليزي الممتاز. أود أن أراه ولكني لست متأكدًا من أنني سأفعل".