وزير خارجية إسرائيل: سياسة الحكومة تحولت من الضم إلى التطبيع

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، للصحفيين في برلين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إن سياسة الحكومة الإسرائيلية تغيرت من الضم إلى التطبيع.

وأضاف أشكينازي أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي دليل قوي للغاية على أنه فقط من خلال الحوار والمفاوضات يمكننا إحراز تقدمًا، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست ".

وأعرب عن أمله في أن تقوم الدول العربية الأخرى أيضا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتابع "أود أن أقول إننا ما زلنا نبقي الباب مفتوحا أمام الفلسطينيين.. آمل أن ينضم الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات".

من جانبه، قال ماس إن أشياء كثيرة أصبحت أسهل الآن بعد أن علقت إسرائيل خطط الضم.

وفيما يتعلق بطهران، قال أشكينازي "استخدمت إيران مرارًا الأنشطة الإرهابية وساندت الميليشيات الإقليمية، من حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن، إنها تقوض بالفعل الاستقرار في المنطقة".

وقال ماس إنه يشارك إسرائيل مخاوفها بشأن إيران ، لا سيما حصولها على أسلحة متقدمة للغاية ، مضيفا أن بلاده تعتقد أن افضل وسيلة لكبح جماح طهران هي الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام عام 2015.