نائب مفوضية الاتحاد الأوروبي: وجود 9 ملايين لاجئ في مصر يمثل مزيدا من الضغط على الاقتصاد

قالت جرازيلا ريتسا رئيس قطاع الهجرة والأمن والحوكمة والنوع الاجتماعي والمجتمع المدني، ونائب سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، إن وجود 9 ملايين لاجئ في مصر يمثل مزيدا من الضغط على الاقتصاد، خاصة في ظل ما يحدث حاليا في السودان مما يشير لزيادة تلك الأرقام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم حول الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر.

وذكرت أن بيانات هجرة اليد العاملة تعد نقطة بالغة الأهمية، منوهة بأن رئيس المفوضية الأوروبية اعتبر أن عام 2023 هو عام المهارات لربط المهارات بالنواقص في سوق العمل.

وأوضحت أن تلك الدراسات تسمح بتشكيل آلية لتنقل اليد العاملة في المستقبل، قائلة إن الاتحاد الأوروبي يقدر التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خاصة في الدراسة التي سوف يتم البدء بها خلال الفترة المقبلة المتعلقة ببيانات هجرة اليد العاملة في مصر.

وأشارت إلى أهمية ربط المنهجية التي تعتمد البرامج الإقليمية، ذاكرة أن مجموعة من المقترحات قيد النقاش فيما يخص هجرة اليد العاملة من بينها إقامة مركز وطني للمواهب والبيانات لخدمة دول الاتحاد الأوروبي والدول التي في حاجة إلى اليد العاملة.