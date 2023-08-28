تقديم الرعاية الطبية لـ5047 حالة بالقرى الأكثر احتياجا في الغربية

نظمت جامعة طنطا 4 قوافل تنموية طبية شاملة خلال أسبوعين، شملت قرى "كفر عبد الرحمن مركز زفتى، وكفر الباجة مركز كفر الزيات، ونمرة البصل مركز المحلة الكبرى" بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وقرية محلة حسن مركز المحلة الكبرى بالتنسيق مع محافظة الغربية.

وجاء ذلك لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 5047 شخصًا من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 329 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 7951 رأس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.

وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية "276 جراحة المخ والأعصاب 471 حالة في عيادة طب الأطفال، و558 بجراحة العظام، و444 بعيادة الأمراض الجلدية، و443 بأمراض الباطنة، و201 بعيادة جراحة المسالك البولية، و505 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة".

كما تم توقيع الكشف الطبي على "100 بعيادة الجراحة العامة، و202 بعيادة الأمراض الصدرية، و 90 بالنفسية والعصبية، و609 بعيادة طب وجراحة العيون، و99 بعيادة القلب والأوعية، و662 بعيادة التحاليل، و93 بعيادة تنظيم الأسرة، و294 بالمبادرات".

فيما تم تحويل 329 حالة بواقع 22 جراحة مخ وأعصاب، 23 أطفال، 46 عظام، 24 جلدية، 15 باطنة، 21 مسالك بولية، 46 انف واذن وحنجرة، 17 جراحة عامة، 16 الصدر،9 نفسية وعصبية،80 طب وجراحة العيون. و10 قلب واوعية دموية.

وشهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 382 مواطن، وزراعة 200 شجرة مثمرة بالقرى، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن فحص مبكر الثدي وتثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، إضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري.