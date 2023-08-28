تراجع أسهم شركات تصدير الأرز الهندية مع تشديد القيود على الصادرات

تراجعت أسعار أسهم شركات تصدير الأرز الهندية بعد فرض الحكومة لمزيد من القيود على تصدير الأرز للحد من ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة الهندية حددت سعر أساسيا لتصدير الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، وهو ما سيمنع بعض التجار من محاولة تهريب لأرز الأبيض غير البسمتي المحظور تصديره بالفعل، وتأتي هذه لخطوة بعد فرض رسم بنسبة 20% على صادرات الأرز البسمتي في الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر سهم شركة شامان لال سيتيا للتصدير بنسبة 7.9%، وهو أكبر تراجع يومي منذ 10 أغسطس الحالي، في حين تراجع حجم التداول على السهم إلى 78% من متوسط حجم التداول اليومي خلال 3 شهور.

وتراجع سهم شركة "كيه.آر.بي.إل" بنسبة 4% ليواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، وتراجع سهم كوهينور فودز بنسبة 1.9% وسهم "جي.آر.إم أوفرسيز" بنسبة 2.7% اليوم.

فرضت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، أمس المزيد من القيود على تصدير هذه الحبوب، في خطوة من المرجح أن تحد أكثر الإمدادات العالمية لسلعة الغذاء الأساسية.

وقالت وزارة التجارة الهندية، إن الحكومة ستحدد حدا أدنى للسعر يبلغ 1200 دولار لطن صادرات الأرز البسمتي.

وأكدت الحكومة، أن ذلك سيمنع بعض التجار من محاولة تهريب الأرز غير البسمتي، المحظور للتصدير، عبر حجبه عن أعين الجمارك بأنه من الصنف العطري الأكثر تكلفة.

وتقوم الآن الهند، التي بلغت حصتها حوالي 40% من تجارة الأرز العالمية العام الماضي، إما بفرض حظر أو وضع بعض القيود على صادرات كل أصناف الأرز.

وقفزت أسعار الأرز الآسيوي لأعلى مستوياتها في نحو 15 عاما في وقت سابق من هذا الشهر، ويمكن أن تقفز أكثر، ما يزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الإفريقية.