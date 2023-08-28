الولايات المتحدة والصين تشكلان مجموعة عمل للقضايا التجارية

اتفقت الولايات المتحدة والصين على تشكيل مجموعة عمل تركز على التجارة، حسبما قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين، وسط توتر العلاقات بين العملاقين الاقتصاديين.

وتضم مجموعة العمل ممثلين حكوميين من البلدين ومن القطاع الخاص.

وتم اتخاذ القرار بعد محادثات بين وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو ونظيرها الصيني وانج وين تاو في العاصمة الصينية بكين.

ومن المقرر أن تلتقي مجموعة العمل مرتين سنويا اعتبارا من بداية عام 2024 .

ومن المنتظر أيضا أن يعمل الجانبان على إيجاد طريقة جديدة لتبادل المعلومات بشأن تطبيق ضوابط التصدير.

وقالت رايموندو إن زيارتها للصين التي ستستمر حتى بعد غد الأربعاء، ستتناول علاقة "معقدة" و"صعبة" بين البلدين، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وقالت: "بالطبع ستكون هناك آراء مختلفة حول بعض القضايا، لكنني أعتقد أنه يمكننا إحراز تقدم".

وتأتي زيارة رايموندو للصين وسط توترات شديدة بين واشنطن وبكين وعقب زيارات قام بها مسؤولون أمريكيون كبار آخرون للصين. وسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين في مايو الماضي ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في يوليو الماضي. وتعد هذه الزيارات بمثابة محاولة لإحياء التواصل بين البلدين بعد فترة من انقطاع التواصل.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة، وذلك في ضوء السياسة الصارمة التي يتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الصين، والنزاعات التجارية المستمرة، ودعم الصين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا. كما تضع مطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي والشرقي وتهديدات بكين لجمهورية تايوان أيضا ضغوطا شديدة على العلاقات.