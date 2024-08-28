أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 611 ألفا و190 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 611 ألفا و190 جنديا، بينهم 1090 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8568 دبابة، منها 5 دبابات أمس الثلاثاء، و16681 مركبة قتالية مدرعة و17522 نظام مدفعية و1174 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و938 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 368 طائرة حربية، و328 مروحية، و14348 طائرة مسيرة، و2553 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و23654 من المركبات وخزانات الوقود، و2950 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.