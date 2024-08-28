أبو الغيط يبحث مع ولي عهد الأردن التطورات في المنطقة

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بحث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التطورات في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الهاشمي الأردني، جاء ذلك على هامش افتتاح المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، افتتح ولي العهد الأردني، منتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن، والذي يشهد ضمن فعالياته إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028.

وتهدف الاستراتيجية إلى تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وقرارات مجلس الأمن (2250، 2419، 2535) لتعزيز دور الشباب العربي في صنع القرار، وزيادة مشاركتهم سياسيا واقتصاديا، وتحقيق الأمن الاقتصادي.