الغندور حكمًا لنهائي كأس مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد والمقرر لها الجمعة في التاسعة مساء على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء اختيار أحمد الغندور كحكم ساحة ويعاونه كلًا من محمود ابو الرجال وسمير جمال ومحمود ناجي حكمًا رابعًا.

وسيكون محمود بسيوني حكمًا لتقنية الفيديو ومحمد يوسف حكم فيديو مساعد وأسامة السيد حكم مساعد ثاني وشريف عبد الله حكم مساعد احتياطي.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بالفوز على المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

في الوقت الذي تأهل فيه زد للمرة الأولى في تاريخه لنهائي كأس مصر بالفوز على الإسماعيلي بهدف دون مقابل.