محمد ثروت نجم احتفالية الأوبرا في ذكرى المولد النبوي على المسرح الكبير وعلاء عبدالسلام قائدا للأوركسترا

تحتفل دار الأوبرا المصرية بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، في مستهل موسمها الفني الجديد من خلال الأمسية التي يحييها النجم محمد ثروت بمشاركة مطربي الموسيقي العربية بالأوبرا أنغام مصطفى، وأحمد حسن، ومصطفى النجدي، وأميرة أحمد، ومصاحبة الأوركسترا الاحتفالي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، في التاسعة مساء الثلاثاء 2 سبتمبر على المسرح الكبير، في إطار حرص الثقافة المصرية على ترسيخ القيم الروحية والإنسانية في المجتمع.

وتضم الاحتفالية، فاصلين يغرد خلال الثاني النجم محمد ثروت بباقة مختارة من الابتهالات والقصائد الدينية التي تصور شمائل الرسول الكريم، وتبرز القيم النبيلة للدين الإسلامي منها روضة الهادي، والنبي ذاك الإمام، ويا من يعشق نبينا، والله يا رسول الله، وقمر سيدنا النبي، وأشرقت أنوار محمد، والقلب يعشق كل جميل، ولأجل النبي، وعليك سلام الله، ويا رسول الإنسانية ومتجمعين عند النبي.

وأما الفاصل الأول يتغني خلاله نجوم الأوبرا بألفين صلاة على النبي، محمد رسول الله، وأم النبي، واتعلمي يا دنيا إلى جانب موسيقى المولد.

وتأتي الاحتفالية، ضمن برنامج الفعاليات الذي تنظمه وزارة الثقافة ودار الأوبرا؛ للاحتفاء بالمناسبات الدينية؛ بهدف تعزيز الهوية، وعرض جانبا من الإبداع الروحاني للأمة سعيا لتعميق الإرتباط بالقيم النبيلة التي تحث على الوحدة والتضامن، وإبراز الدور الحضاري للفنون في نشر رسائل السلام والمحبة.