ورشتان للشباب والطلائع بمشاركة 50 شابًا وطليعًا بالتعاون مع «اليونيسف»

تواصل مديرية الشباب والرياضة بدمياط تنفيذ فعاليات برنامج التعليم المدني للشباب والطلائع، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وبتوجيهات الدكتور حسام أبو سالم، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة اليوم، أن المديرية نفذت الورشة السادسة لبرنامج التعليم المدني للشباب، والورشة السابعة للطلائع، خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس، بمشاركة 25 شابًا و25 طليعًا، وذلك بمركزي شباب أبو جريدة والعنانية.

وأدارت فعاليات الورشتين شيماء السعدني، مدربة التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، حيث شهد البرنامج تنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية، من بينها «المنضدة»، و«البالون الطائر»، و«إعادة انتخاب نائب»، و«ماذا لو»، و«ملف اللحوم»، و«خطط وهمية»، و«حديقتنا حقنا».

أنشطة لتنمية المشاركة المجتمعية ومهارات الشباب

ركزت الأنشطة على تنمية مهارات المشاركة المجتمعية والعمل الجماعي، وتكوين الرأي، والتحقق من دقة المعلومات، إلى جانب تعزيز مهارات التخطيط واتخاذ القرار، وقبول الآخر واحترام التنوع.

كما تضمن البرنامج لقاءات ضمن نشاط «عندنا ضيف»، تناولت أهمية برنامج التعليم المدني، إلى جانب استعراض الأنشطة التي تقدمها إدارة البرلمان والتعليم المدني خلال الفترة المقبلة.

توزيع الشهادات على المشاركين

اختُتمت فعاليات الورشتين بتوزيع الشهادات على المشاركين، مع التأكيد على أهمية استمرار برامج تدريب النشء والشباب وتنمية مهاراتهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم وقدرتهم على المشاركة الإيجابية والفاعلة في المجتمع.

وأقيمت الفعاليات بإشراف وتنفيذ مديح حماد، وكيل المديرية للشباب، وتحت إشراف ريحاب عيسى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وميريهان خضر، مسؤول التعليم المدني والقيادات الشبابية.