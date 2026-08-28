الهلال يوضح موقف بنزيما وثنائي الفريق قبل مواجهة الخليج

كشف نادي الهلال السعودي آخر مستجدات إصابات الثلاثي حسان تمبكتي وكريم بنزيما وسيمون بوابري، قبل مواجهة الخليج، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ويحل الهلال ضيفًا على الخليج في تمام التاسعة مساءً، في المباراة المقرر إقامتها بالمنطقة الشرقية، وسط ترقب لموقف عدد من لاعبي الفريق المصابين.

وأوضح الهلال، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن حسان تمبكتي شارك في الجزء الأول من التدريبات، قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي استعدادًا للعودة إلى المشاركة.

وبشأن كريم بنزيما، أشار النادي إلى أن اللاعب شعر بآلام في أسفل الظهر، ما استدعى توجهه إلى العيادة الطبية في مركز الماجدية الرياضي للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

أما سيمون بوابري، فيواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في عضلة الفخذ، حيث خاض عددًا من التدريبات البدنية واللياقية على أرضية الملعب.

ولم يكشف الهلال حتى الآن عن المدة المتوقعة لغياب أي من الثلاثي، بينما يترقب الجهاز الفني الموقف النهائي للاعبين قبل مواجهة الخليج.