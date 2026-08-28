ضبط 130 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 6 محاضر بأسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من محال الجزارة والمطاعم والأسواق بحي غرب مدينة أسوان، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للغش التجاري وضبط تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشملت الحملة المرور على عدد من محال الجزارة والمطاعم والمحال العاملة في مجال تداول اللحوم، بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية، من بينها شارع السوق السياحي، والحاج حسن، والسودانية، وأبطال التحرير، وهميمي الجبلاوي، للتأكد من سلامة المعروضات ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 130 كجم من اللحوم المخالفة، تبين عدم صلاحية بعضها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالغش التجاري، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الحملة 6 محاضر جنح بقسم أول أسوان، شملت مخالفات تتعلق بعرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن مخالفات أخرى خاصة بالغش التجاري.

وشارك في الحملة جابر فتحي رئيس حي غرب المدينة، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري، والدكتور صلاح إسماعيل رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة الطب البيطري، ومحمد ربيع نائب رئيس المدينة، والدكتور جمعة مكي مدير مديرية الطب البيطري.

وتأتي الحملات في إطار استمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية بأسوان في تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم والمواد الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.