نوتنجهام فورست يحسم صفقة ليام ديلاب مقابل 45 مليون جنيه إسترليني

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي تعاقده مع ليام ديلاب، مهاجم تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 61 مليون دولار.

ووقع ديلاب، البالغ من العمر 23 عامًا، عقدًا مع نوتنجهام فورست يمتد لمدة خمسة مواسم، ليصبح أحد أبرز التدعيمات الهجومية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء تعاقد فورست مع المهاجم الإنجليزي بعد البداية الهجومية المتعثرة للفريق، إذ فشل في التسجيل خلال مباراتين أمام ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة، تحت قيادة مدربه النمساوي الجديد أوليفر جلاسنر.

وأعرب ديلاب عن سعادته بالانتقال إلى نوتنجهام فورست، مؤكدًا أن حديثه مع المدير الفني ساهم في اتخاذ قراره، خاصة بعدما اقتنع بقدرته على مساعدته في تطوير مستواه والوصول إلى مرحلة جديدة في مسيرته.

وأضاف المهاجم الإنجليزي أنه يأمل في تسجيل العديد من الأهداف مع فريقه الجديد، مشيرًا إلى رغبة اللاعبين في بناء فريق قوي والمنافسة مع كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ديلاب قد انضم إلى تشيلسي الصيف الماضي قادمًا من إيبسويتش تاون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بعدما قدم موسمًا مميزًا مع فريقه السابق، سجل خلاله 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.