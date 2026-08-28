خطف "فريق التحدي" من ذوي الهمم، التابع لقصر ثقافة مصطفى كامل، أنظار المواطنين خلال مشاركته في فعاليات "شارع الفن" بوسط الإسكندرية، بعدما قدم أعضاء الفريق عددا من الفقرات والمواهب الفنية التي عكست قدراتهم وإصرارهم على المشاركة والحضور في المشهد الثقافي والفني.

وقدم أعضاء الفريق نموذجا مميزا في الإبداع وتحدي الصعوبات، وسط تفاعل وتشجيع من المواطنين الذين حرصوا على متابعة عروضهم، في مشهد جسد أهمية دمج ذوي الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم.

وقال مصطفى عبده، مدرب فريق التحدي من ذوي الهمم بقصر ثقافة مصطفى كامل والأنفوشي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه يتعامل مع الأطفال من ذوي الهمم منذ عام 2018، موضحا أن البداية الحقيقية في التعامل معهم تقوم على الحب، سواء حب المدرب للأطفال أو حبهم لما يقدمونه، مؤكدا أن المجموعة التي يعمل معها استطاعت بناء علاقة قوية معهم، وهو ما انعكس على تقبلهم للتدريب والتوجيه.

وأضاف عبده أن المجموعة تضم نحو 60 طفلا، بينهم 32 طفلا ضمن المجموعة الحالية، ويتعامل معهم في حالات مختلفة، من بينها التوحد والصرع، لافتا إلى أن التدريب يعتمد بشكل أساسي على بناء الثقة، لأن الطفل عندما يحب مدربه ويتعلق به، يصبح أكثر تقبلا لتوجيهاته، حتى في حالة توجيه اللوم إليه، دون أن يشعر بالخوف أو الاستياء.

وأوضح عبده أن الأطفال يتدربون يومين أسبوعيا، وتتراوح مدة البروفة بين ساعتين وثلاث ساعات، وفقا لحالتهم وقدرتهم على بذل المجهود، مشيرا إلى أنه يحرص على التوقف عندما يشعر بتعبهم، لأن الهدف ليس فقط التدريب على الأداء، وإنما الحفاظ على راحتهم وقدرتهم على الاستمرار.

وأشار عبده إلى أن مشاركتهم في "شارع الفن" ليست الأولى، إذ يشاركون للمرة الرابعة، موضحا أن التجربة في بدايتها كانت مختلفة تماما؛ ففي أول مشاركة، وقف الأطفال عند مدخل المكان وهم يشعرون بالخوف والتردد، ولم يرغبوا في الصعود إلى موقع العرض، فاضطر إلى الإمساك بأيديهم وإيصالهم إلى أماكنهم، وطلب منهم التركيز فيما أمامهم وعدم الالتفات إلى الخلف، حتى يتجاوزوا رهبة وجود الجمهور.

وتابع أن الأمر تغير بعد العرضين الأول والثاني، إذ بدأ الأطفال يأتون بأنفسهم إلى مكان العرض، بعدما اكتشفوا أن وجودهم أمام الناس لا يعني تعرضهم للحكم أو الانتقاد، وأصبحوا أكثر ثقة في أنفسهم وقدرتهم على الظهور أمام الجمهور.

وأكد عبده أن رد فعل المواطنين كان عاملا مهما في نجاح التجربة، موضحا أن الأطفال كانوا في البداية يخشون وجودهم وسط الناس وانتظار ردود أفعالهم، لكن عندما وجدوا الجمهور يبتسم لهم ويتفاعل معهم بصورة إيجابية، أدركوا أن الموقف ليس مخيفا، وأن الناس لن يضايقوهم، وهو ما ساعدهم على الشعور بالراحة والاندماج.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي من التجربة هو الوصول بالأطفال إلى مرحلة يكونون فيها جزءا طبيعيا من المجتمع، موضحا أن الدمج الاجتماعي أحدث تغييرا واضحا في سلوكهم؛ فبعدما كانوا يخافون من الناس ويبتعدون عن مواجهتهم، أصبحوا يتحدثون معهم ويمزحون أمامهم دون خجل، كما أصبحوا أكثر تقبلًا للتفاعل مع الآخرين.

ووصف عبده تجربة "شارع الفن" بأنها ناجحة جدا، مؤكدا أن النزول بالفن إلى الشارع كان له أثر إيجابي على الأطفال والجمهور في الوقت نفسه، خاصة مع إقامة الفعاليات في منطقة شارع النبي دانيال القديم بالإسكندرية، التي أتاحت فرصة للاقتراب من المواطنين وتعريفهم بالمواهب الموجودة لدى ذوي الهمم.

واختتم مصطفى عبده حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار هذه التجارب، مشيرا إلى أن وجود ذوي الهمم في الشارع وأمام الجمهور يمثل خطوة مهمة نحو دمجهم بصورة حقيقية، وأن ما تحقق معهم خلال الفترة الماضية يؤكد أن منحهم الفرصة والثقة يمكن أن يفتح أمامهم مساحة واسعة للإبداع والتفاعل مع المجتمع.

وقالت الدكتورة منال يمني، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، لـ"الشروق"، إن مشاركة فرقة «التحدي» من قصر ثقافة مصطفى كامل، إلى جانب فرقة قصر التذوق بسيدي جابر، في فعاليات «شارع الفن» تأتي في إطار حرص فرع ثقافة الإسكندرية على إتاحة الفرصة أمام ذوي الهمم لعرض مواهبهم وقدراتهم الفنية أمام الجمهور، مؤكدة أن دمجهم في الفعاليات الثقافية والفنية يمثل خطوة مهمة لاكتشاف طاقاتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإيصال رسالة للمجتمع بأن الإبداع لا يرتبط بقدرة أو ظروف، وإنما بالموهبة والإصرار.

وأضافت يمني أن «شارع الفن» يمثل مساحة مفتوحة للتواصل المباشر بين الفنانين والجمهور، وهو ما يمنح أعضاء الفرقتين تجربة مختلفة عن العروض التقليدية داخل قصور الثقافة، موضحة أن وجودهم وسط المواطنين يساعدهم على اكتساب مزيد من الثقة والقدرة على التفاعل، كما يعرف الجمهور بمواهب ذوي الهمم ويعزز ثقافة الدمج المجتمعي، مشيرة إلى أن تفاعل المواطنين مع عروضهم يؤكد أهمية استمرار هذه المشاركات وإتاحة مساحات أكبر أمامهم للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن.