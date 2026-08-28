إيميليانو مارتينيز يوقع عقود انتقاله إلى تشيلسي

أتم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا السابق، إجراءات انتقاله إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس» والمتخصص في أخبار الانتقالات، فإن مارتينيز وصل إلى لندن من أجل توقيع عقود انضمامه إلى تشيلسي، بعدما اتفق الطرفان على جميع بنود التعاقد.

وأوضح رومانو أن تشيلسي وأستون فيلا يتبادلان المستندات الخاصة بالصفقة، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، مقابل 7.5 مليون جنيه إسترليني، على أن يمتد عقد الحارس الأرجنتيني حتى عام 2028.

وأضاف أن مارتينيز وافق على جميع الشروط قبل يومين، ووصل إلى لندن اليوم لاستكمال توقيع العقود، عقب اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

ويتضمن الاتفاق بين الطرفين خيارًا يسمح بتمديد عقد مارتينيز مع تشيلسي حتى يونيو 2029.

ويأتي انتقال مارتينيز إلى تشيلسي بعد 6 مواسم قضاها مع أستون فيلا، الذي انضم إلى صفوفه في سبتمبر 2020 قادمًا من آرسنال، ليصبح أحد أبرز حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الصعيد الدولي، لعب مارتينيز دورًا بارزًا مع منتخب الأرجنتين، وساهم في تتويج «التانجو» بلقب كأس العالم 2022، إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا مرتين.

كما حصد الحارس الأرجنتيني جائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى في العالم عامي 2023 و2024، ليؤكد مكانته ضمن نخبة حراس المرمى على مستوى العالم.

ويمثل انضمام مارتينيز إضافة قوية إلى صفوف تشيلسي، في ظل خبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى الصعيد الدولي، فضلًا عن مسيرته الناجحة مع أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين.