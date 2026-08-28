مارتينيلي يمنح الضوء الأخضر للانتقال إلى الهلال السعودي

اقترب البرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح آرسنال الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف فريقه والانتقال إلى الهلال السعودي، بعدما أعطى موافقته على إتمام الصفقة، وفقًا لتقرير صحفي.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس» والمتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، أن مارتينيلي منح موافقته على الانتقال إلى الهلال، في الوقت الذي تجري فيه مراجعة العقود بين الأطراف المعنية.

وأشار رومانو إلى أن الهلال وآرسنال يعملان حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة، التي تتجاوز قيمتها 65 مليون يورو، بعدما دخلت المفاوضات مراحلها الحاسمة.

وأضاف أن مارتينيلي سيخضع للفحص الطبي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف الهلال.

مارتينيلي يرفض جالاتا سراي

ويأتي موافقة مارتينيلي على الانتقال إلى الهلال، بعدما رفض في وقت سابق من الشهر الجاري عرضًا من جالاتا سراي التركي، بلغت قيمته نحو 45 مليون يورو، أي ما يقارب 196 مليون ريال سعودي.

وأبلغ ممثلو اللاعب إدارة آرسنال حينها بعدم رغبة الجناح البرازيلي في الانتقال إلى النادي التركي، قبل أن تتغير وجهته المحتملة مع دخول الهلال على خط المفاوضات.

مستقبل مارتينيلي مع آرسنال

وشهدت بداية الموسم الحالي تراجعًا في حضور مارتينيلي مع آرسنال، بعدما غاب عن قائمة الفريق في أول مباراتين رسميتين، في ظل تراجع دوره ضمن حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وتزامن ذلك مع تصاعد المفاوضات حول مستقبل اللاعب، وفتح الباب أمام رحيله عن ملعب الإمارات خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويبلغ مارتينيلي 25 عامًا، وانضم إلى آرسنال قادمًا من إيتوانو البرازيلي عام 2019، قبل أن يصبح أحد أبرز العناصر الهجومية للفريق خلال السنوات الماضية.

ويرتبط الجناح البرازيلي بعقد مع آرسنال حتى صيف 2027، مع امتلاك النادي اللندني خيارًا لتمديد العقد لمدة عام إضافي.

وخاض مارتينيلي 278 مباراة بقميص آرسنال، سجل خلالها 62 هدفًا، قبل أن يتراجع حضوره في الفترة الأخيرة، الأمر الذي عزز احتمالات رحيله عن الفريق خلال سوق الانتقالات الحالية.