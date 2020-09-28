الفاو تسعى لمنع وقوع كوراث بالمناطق الأكثر تعرضا للفيضانات في السودان

أكدت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" أنها تسعى لبناء القدرة على التكيف، لمنع وقوع الكوراث في المناطق الأكثر تعرضا للفيضانات بالسودان.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الاثنين - أن السفير محي الدين سالم رئيس غرفة طوارئ السيول والفيضانات في الوزارة، استقبل دومينيك برجيون مدير وحدة الطوارئ وإعادة التأهيل بمنظمة "فاو" والوفد المرافق له.



وأوضح برجيون أن الغرض من زياراته إلى السودان الوقوف على الوضع الإنساني الناتج عن آثار السيول والفيضانات، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارات لولايتي "النيل الأزرق" (جنوب) وسنار (شرق)؛ لتقييم الأوضاع بتلك المناطق قبل رفع تقرير حولها لمنظمته، التي ستعمل على حث المجتمع الدولي على تقديم الدعم الطارئ للسودن.



وأكد أن منظمة "فاو" تقف بجانب السودان خلال هذه الفترة الصعبة، موضحا أنه رغم حجم كارثة السيول، إلا أنه لا يعتقد أن السودان مهدد بانعدام الأمن الغذائي، لكنه شدد على ضرورة التضامن الدولي مع السودان.



من جانبه، أكد رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الخارجية السودانية أن زيارة مدير وحدة الطوارئ وإعادة التأهيل بمنظمة "فاو" إلى السودان، تدل على حرص المنظمة على تقديم المساعدة للسودان في مواجهة الكارثة التي يمر بها.



وأفاد بأن احتياجات السودان إلى المواد الإغاثية، تتغير من يوم إلى آخر بسبب سرعة وتيرة التطورات وتغير الأولويات، حيث إن هناك حاجة ماسة إلى الإعانة الإيوائية وكذلك المساعدات الطبية، بعد ظهور بعض الأمراض الناتجة عن تلوث المياه في شتى أنحاء السودان.