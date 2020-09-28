انتقاد دعوة رئيس وزراء ولاية بافاريا إلى حظر محركات الاحتراق الداخلي

واجهت دعوة ماركوس سويدر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية إلى حظر تسجيل السيارات التي تعمل بالمحركات التقليدية وتستخدم تكنولوجيا الاحتراق الداخلي اعتبارا من 2035، على غرار قرار ولاية كاليفورنيا الأمريكية انتقادات عديدة.

وقال أكسيل إي فيشر السياسي في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني، في إصدار اليوم الاثنين لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية، إن الدعوة لتحديد تاريخ نهائي لوقف إنتاج السيارات التقليدية تمثل رسالة تفتقد إلى الحساسية للعمال وأسرهم.

وأضاف أنه من الأفضل مراقبة التطورات في كاليفورنيا ثم الوصول إلى قرار بعد ذلك.

وبحسب صحيفة "سويدويتشه تسايتونج"، فإن ستيفن فايل رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى من الحزب الاشتراكي الديمقرطي يعارض أيضا الدعوة إلى تحديد موعد لوقف إنتاج وتسجيل السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وقال فايل للصحيفة إن العقد الحالي سيشهد اختراقات بالنسبة لوسائل النقل الكهربائية "هذا أمر مؤكد. لكن مدى سرعة الاستغناء عن محركات الاحتراق الداخلي خلال السنوات التالية، فهذا يتوقف على أوضاع إطار العمل القائم".

وأضاف فايل أن "هناك حاجة لوضع خطة للتوسع في وسائل النقل الكهربائية وبسرعة. كلما كانت هذه الخطة جيدة، سيمكننا توديع البنزين والديزل بسرعة".

كان سويدر قد قال أمام مؤتمر عبر الإنترنت لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي الذي يقوده في ولاية بافاريا يوم السبت الماضي، إنه "يؤيد بشدة تحديد موعد نهائي لوقف تسجيل سيارات محركات الاحتراق الداخلي". وأضاف: "يجب أن نحدد موعد نهائي لذلك".

يذكر أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية قررت وقف تسجيل كافة السيارات التي تعمل بوقود البنزين والديزل والسيارات الهجين بحلول 2035 في إطار جهود مكافحة ظاهرة التغير المناخي.