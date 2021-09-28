سفير بيلاروسيا بالقاهرة يشيد بإنجازات القيادة السياسية المصرية

أشاد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف، بإنجازات القيادة السياسية المصرية على مدار السنوات الماضية في العديد من المجالات كـ"الصحة، السياحة، والبنية التحتية"، قائلاً: "ما كان صحراء منذ ٥ سنوات، اليوم نراه منطقة خضراء".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة، اليوم الثلاثاء، للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، تحت عنوان (بيلاروس ومصر- نتائج وآفاق).



وقال السفير تيرتنتييف إن السفارة بالقاهرة ترصد الإنجازات المصرية في العمران بفخر وإعزاز شديدين، موضحًا أن الدولة تعمل كل يوم على افتتاح مشروعات كبرى وبنية تحتية هائلة من "طرق، وكباري".



وأضاف السفير البيلاروسي أنه من المدهش أن نرى قيادة الدولة المصرية استطاعت القضاء على فيروس "سي" المسبب لمرض التهاب الكبد الوبائي خلال عام واحد، مؤكداً أن تلك الإنجازات بالتأكيد لم يكن تحقيقها أمراً بسيطاً.



وأعرب تيرتنتييف عن سعادته باهتمام مصر بإنشاء الجامعات والمعاهد التكنولوجية، مضيفاً: "أقول بمنتهى الإعتزاز إنني سعيد وشاكر للغاية أن أكون في مصر في هذه المرحلة العظيمة من تاريخها، وأتمنى أن تشارك بلادي ولو بجزء بسيط في تلك الإنجازات، وبالتحديد في مجال التنمية العملية الديناميكة".



وأوضح أنه بناءً على توجيهات رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في 16 أكتوبر المقبل سيكون للمصريين إمكانية التواجد في بلاده بدون تأشيرة لمدة 30 يوم.



وأضاف السفير البيلاروسي إن بلاده ترغب في دخول شراكات مع مصر بمجال "الصناعات الدوائية" لا سيما أن السوق في بيلاروسيا يتطلب المنتجات الطبية والدائية المصرية، ومن ثم يُمكن إنشاء مصانع مشتركة بين البلدين.