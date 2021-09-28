مواجهات إثر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين وإصابة فلسطينيين بالرصاص

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قالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن شابين فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحدة المُستعربين اقتحمت منطقة جبل الزكارنة في بلدة قباطية جنوبا وأدى ذلك إلى تصدي شباب البلدة لهم لتندلع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

وذكرت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الساقين.

وداهمت قوات الاحتلال منزلين لأقارب الأسيرين تيسير زكارنة وعلاء أبو فراشة وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.