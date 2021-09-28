 مواجهات إثر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين وإصابة فلسطينيين بالرصاص - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 11:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

مواجهات إثر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين وإصابة فلسطينيين بالرصاص

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:18 ص

قالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن شابين فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحدة المُستعربين اقتحمت منطقة جبل الزكارنة في بلدة قباطية جنوبا وأدى ذلك إلى تصدي شباب البلدة لهم لتندلع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

وذكرت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الساقين.

وداهمت قوات الاحتلال منزلين لأقارب الأسيرين تيسير زكارنة وعلاء أبو فراشة وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك