إصابة أكثر من 20 شخصا في انفجار بمدينة سويدية

أصيب عدد من الأشخاص بجروح بالغة إثر انفجار كبير في مدينة جوتبورج السويدية.

وذكرت الشرطة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن الانفجار وقع في مبنى سكني بحي أنيدال، وأسفر عن حريق.

وذكرت محطة "سي في تي" الإذاعية ووسائل إعلام سويدية أخرى أنه تم نقل 23 شخصا إلى المستشفى.

وبحسب التقارير، فإن معظم الإصابات طفيفة، ولكن يعاني البعض من إصابات بالغة.

وقال قائد قوات الإنقاذ إنه "تم إجلاء مئات الأشخاص، كما قفز البعض من نوافذ المبنى. ولم يتم السيطرة على الحريق بعد". وأفاد مراسل محطة "سي في تي" في الموقع بأنه بعد أكثر من 3 ساعات من الانفجار، لا يزال دخان قوي يتصاعد من المبنى.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار.

وشهدت السويد على نحو متكرر خلال السنوات الماضية تفجيرات متعمدة، لها صلة بالنزاعات بين عصابات، لكن نادرا ما يصاب أشخاص في مثل هذه الأحداث.