عواد: هدفي الاعتزال في الزمالك والمنافسة أصبحت سهلة بعد رحيل جنش

أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض يعيش حالة من الاستقرار الفني في الفترة الحالية.

وقال محمد عواد في تصريحات تلفزيونية: «الأجواء هادئة داخل نادي الزمالك وهناك استقرار داخل الفريق بعد التتويح ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

وأوضح :«المنافسة في مركز حراسة المرمى بالزمالك أصبحت أسهل بعد رحيل محمود جنش، وانتقاله إلى نادي فيوتشر، على سبيل الإعارة، المنافسة بين وبين أبوجبل لصالح الفريق»، مضيفًا :«جميع اللاعبين لديهم تركيز كبير من أجل الفوز بجميع البطولات التي سنشارك بها في الموسم المقبل».

وعن موقفه من الرحيل عن الزمالك، قال :«ضحيت بأمور كثيرة لكي أتواجد في نادي الزمالك، الجماهير هي التي جعلتني أتمسك بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء»، مضيفًا :«البعض حاول في الفترة الماضية، تصدير بعض الأمور السلبية للجماهير، ولكن لا التفت لتلك الأمور وتركيزي مع الفريق».

وواصل :«رفضت كل العروض التي وصلتني في الفترة الماضية، لأن رغبتي هي البقاء مع النادي الأبيض»مؤكدًا :«لم انتقل من الإسماعيلي للزمالك لكي ألعب موسم أو موسمين، هدفي هو الإعتزال داخل القلعة البيضاء».