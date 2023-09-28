 الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية للاجئين الفارين من أوكرانيا حتى مارس 2025 - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية للاجئين الفارين من أوكرانيا حتى مارس 2025

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 9:21 م
وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، على تمديد استثناء للاجئين الأوكرانيين المسموح لهم بالبقاء داخل التكتل، دون التقدم بطلب لجوء.

ووافق الوزراء في بروكسل اليوم الخميس على أنه يمكن للاجئين الآن البقاء في الاتحاد الأوروبي حتى مارس عام 2025 ، على الأقل.

وليس على أولئك المعنيين السير في عملية طويلة للحصول على حق اللجوء، بل يحق لهم أيضا، على الفور، الحصول على منح اجتماعية ومزايا تعليمية وإسكانية وتصريح بالعمل.

كانت دول الاتحاد قامت بتفعيل آلية الحماية المؤقتة بعد فترة قصيرة من بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل 19 شهرا.

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