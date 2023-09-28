الأمم المتحدة تدعو إلى احترام حقوق الزعيم الانفصالي السابق لقره باغ في الحبس الاحتياطي

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وضعت السلطات في أذربيجان، اليوم الخميس، زعيمًا انفصاليًا سابقًا في قره باغ قيد الحبس الاحتياطي.

ودعت الأمم المتحدة إلى احترام حقوق الزعيم الانفصالي السابق لقره باغ في الحبس الاحتياطي، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلنت أذربيجان إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناغورني كاراباخ.

ووافق الأرمينيون في إقليم ناغورني كاراباخ، على شروط أذربيجان بنزع سلاحهم لوقف العملية العسكرية، وفقا لوكالة «رويترز».

وكانت مواجهات جديدة اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل عسكريين أذريين لم يحدد عددهم، في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين العدوتين.

وقد بحث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان التطورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ترتبط ببلاده باتفاقية دفاع مشترك مع أرمينيا.

وأصدرت وزارة الدفاع في أرمينيا، بيانًا قالت فيه: «شنت أذربيجان قصفا مكثفا بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية في بلدات غوريس وسوتك وجيرموك».