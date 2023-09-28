وزير التعليم: طريقة أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام لن تشهد أي تغيير

قال وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، إن التعليم مستقبل هذا البلد لإعداد جيل قادر على حماية الوطن، ولدينا 25 مليون طالب وهذا عدد ضخم جدا لابد من استثماره.

وأضاف حجازي، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر هيئة الأبنية التعليمية للإعلان عن استعدادات العام الدراسي الجديد، أن الثانوية العامة هذا العام لن تشهد أي تغيير في الإجراءات أو طريقة الامتحانات، سواء من الأسئلة المقالية أو الموضوعية، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي المنتهي أعطت كل طالب حقه.

وأكد أن ملف الثانوية العامة هام جدا ويلقي اهتماما كبيرا من قبل الوزارة والدولة، وأن تطوير مناهج الثانوية العامة ستشهد مصطلحات عن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأيضا ملف التقييم في الثانوية العامة لابد أن يعاد النظر فيه، وبالتالي طريقة القبول بالجامعات والتي ستتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، مؤكدا أن كل ذلك سيتم من خلال إجراء حوار مجتمعي يعتمد على خبراء محليين ودوليين وأولياء الأمور ليلاقي أي قرار جديد القبول المجتمعي، مؤكدا عدم تطبيق أي قرار لا يفهمه الناس.

وأشار إلى وجود فكرة أثناء تطوير الثانوية العامة تقوم تعدد المحاولات في امتحانات الثانوية العامة ولكن بشكل يضمن النزاهة وتكافؤ الفرص، وأكد أن التطوير سيأخذ وقته كاملا ليخرج بالشكل المناسب، والقرار بعد إقراره سيطبق على بداية المرحلة الثانوية وليس الصف الثالث الثانوي.