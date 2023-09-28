 مناظرة ثانية بين الطامحين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية - بوابة الشروق
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مناظرة ثانية بين الطامحين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

د ب أ
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 6:33 ص | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 6:33 ص

انطلقت المناظرة الثانية بين سبعة مرشحين يسعون لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024.

وبدأت المناظرة التي شارك فيها حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وحاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي وحاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجوم ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وآخرون، بأسئلة حول إضراب عمال السيارات، والإغلاق الحكومي الذي يقترب بسرعة والهجرة، بحسب شبكة (سي بي إس نيوز).

وركز معظم المرشحين انتقاداتهم على الرئيس جو بايدن والسياسيين في واشنطن ، وتجنبوا الاستهداف المباشر لبعضهم البعض.

وتغيب الرئيس السابق دونالد ترامب ، الذي لا يزال المرشح الجمهوري الأوفر حظا ، عن المناظرة ليتحدث بدلا من ذلك في ديترويت.

وتضمنت المناظرة الأولى للحزب الجمهوري في أغسطس العديد من التراشقات النارية بين المرشحين ، لكنها لم تفعل شيئا يذكر لتغيير الديناميكية الأساسية للسباق ، حيث لم يخترق أي مرشح لتحدي هيمنة ترامب في استطلاعات الرأي التمهيدية للحزب الجمهوري.

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