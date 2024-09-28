إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: طائراتنا ألقت 85 قنبلة لاغتيال نصر الله

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن طائرات الجيش ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد اغتيال نصر الله في الغارات التي استهدفت مساء أمس الجمعة مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس، أيضا بأن الجيش اغتال أيضا قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة خلال الغارات نفسها، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وفي أول تعليق على نجاح عملية الاغتيال، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن "الهجوم تم التخطيط له منذ فترة طويلة ونفذ في الوقت المناسب"، مضيفا "هذ ليس آخر ما في جعبتنا، الرسالة بسيطة، أي شخص يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه".

وفي وقت سابق، قال مسئولون إسرائيليون آخرون لصحيفة نيويورك تايمز إن التقييم الأولي لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية هو أن نصر الله قد قُتل.

وقال أحد المسئولين إن غارة أمس الجمعة كانت تهدف إلى كسر شوكة حزب الله من خلال قتل كبار قادته، وإذا نجحت فإنها ستسمح لإسرائيل بتجنب غزو بري للبلاد.