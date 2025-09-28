الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يتعمد تعطيل الخدمة الإنسانية بشمال القطاع ويمنع إدخال الوقود

قال مدير إدارة الدعم الإنساني والعلاقات الدولية في جهاز الدفاع المدني بغزة محمد المغير، إن الاحتلال يتعمد تعطيل الخدمة الإنسانية التي يقدمها الجهاز للمواطنين.

وأضاف المغير، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الاحتلال يزيد الضغط على الدفاع المدني في شمال القطاع بمنعه إمداد الجهاز بالوقود الخاص بتشغيل مركبات ومعدات الإنقاذ والإطفاء.

وحذر من تقليص خدمات الدفاع المدني بشكل حاد، بسبب استمرار رفض الاحتلال إمدادهم بكميات بسيطة من الوقود، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «صفا».

وذكر أن ذلك يؤثر على مستوى التدخل الإنساني، معقبًا: «الاحتلال يضعنا في أزمة متجددة تكلفتها إزهاق الأرواح، وما يتوفر لدينا من وقود بالكاد يشغل مركباتنا لعدد من المهمات المحدود، والتي قد لا تتعدى هذا الأسبوع».

وشدد على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى يسمح بإيصال الوقود إلى المؤسسات الإنسانية التي تعمل في قطاع غزة، من أجل إنقاذ حياة آلاف المدنيين.

وأمس السبت، قال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال يواصل منع طواقمه من الوصول إلى عدة مناطق في مدينة غزة، وذلك بعد تلقي مناشدات استغاثة من مواطنين بينهم مصابون لإنقاذهم.

وأشار إلى أن المناطق التي لا يزال الاحتلال يمنع طواقم الجهاز من الوصول إليها، وصدرت منها نداءات استغاثة، هي: الزرقاء والمحطة وشرقي النفق في حي التفاح، ومنطقة الصبرة وتل الهوا في حي الرمال الجنوبي.

وأكد الدفاع المدني، أن عددا من المصابين المحاصرين في هذه المناطق قد فارقوا الحياة، واستطاع بعض ذويهم إخراجهم من منازلهم ونقلهم إلى المستشفى تحت ظروف خطيرة جدا.

وذكر أن استمرار محاصرة الاحتلال لآلاف المواطنين في تلك المناطق يهدد حياتهم بالموت، في ظل منع وصول مقومات الحياة الأساسية إليهم للأسبوع الثاني على التوالي.

وطالب الدفاع المدني في غزة المؤسسات الدولية الإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي ترفض تقييد عمل العاملين في المجال الإنساني والحماية المدنية.