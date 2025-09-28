إندونيسيا: مطار بالي يضيف رحلات مباشرة إلى الصين وكوريا الجنوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلق مطار بالي الدولي رحلات دولية جديدة إلى الصين وكوريا الجنوبية، بهدف تعزيز السياحة وتحسين الاتصال، طبقا لما ذكره مسؤولون في المطار.

وأعلن المدير العام أحمد سيوجي شهاب أن شركة طيران سيتشوان ستسير رحلات جوية بين مدينة دينباسار الإندونيسية ومدينة تشنجدو الصينية وأن شركة طيران "تي.ويي إير" ستربط دينباسار بمدينة تشونججو في كوريا الجنوبية، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وقال شهاب في بيان اليوم الأحد إن "الرابط المباشر بين تشنجدو وتشيونججو يفتح فرصا جديدة للسياح من الصين وكوريا الجنوبية لزيارة بالي بسهولة".

ودشنت شركة طيران "تي.ويي إير" رحلاتها من تشيونججو إلى دينباسار في 25 سبتمبر. وستسير رحلاتها مرتين أسبوعيا يومي الخميس والأحد. أما شركة طيران سيتشوان فقد سيرت أولى رحلاتها في بالي في 26 سبتمبر وستسير رحلات يومية.

وأكد شهاب أن الصين مازالت واحدة من الأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى بالي.

وأضاف "حتى أغسطس 2025، سجلنا وصول 393 ألفا و825 مواطنا صينيا إلى بالي، مما يجعلهم ثالث أكبر مصدر للوافدين الأجانب إلى الجزيرة".

وتابع "مع إطلاق هذه المسارات، يقدم المطار الآن 42 وجهة دولية تخدمها 47 شركة طيران".

وأضاف شهاب أن هذا التوسيع يؤكد التزام المطار بالعمليات السلسة وجودة الخدمة والتنسيق بين أصحاب المصلحة للتعامل مع حركة المرور الدولية المتزايدة.