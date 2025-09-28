استفتاء في زيوريخ على فرض قيود على استخدام أجهزة نفخ وشفط أوراق الشجر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيصوت سكان زيوريخ اليوم الأحد على فرض قواعد جديدة صارمة لاستخدام أجهزة نفخ وشفط أوراق الشجر، حيث تهدف سلطات المدينة السويسرية إلى الحد من التلوث الضوضائي والغبار.

وترغب السلطات في حظر نافخات أوراق الشجر(البلاور) ومكانس الشفط التي تعمل بالبنزين بالكامل، والسماح فقط للأجهزة الكهربائية باستخدامها لإزالة الأوساخ والحطام.

كما يريدون تقييد استخدام هذه الآلات بالفترة ما بين أكتوبر وديسمبر، والسماح باستخدامها في الأوقات الأخرى في حالات استثنائية فقط.

ويعتقد معارضو الحظر أنه سيكون "تعبيرا عن ثقافة حظر غير منطقية ومناهضة للمجتمع". ويشيرون أيضا في كتيب معلومات الناخبين بالمدينة حول الاستفتاء إلى أن الغرامات الحالية على الضوضاء المفرطة يجب أن تكون كافية.

ومع ذلك، يدفع مجلس المدينة والمجالس البلدية بأنه بالإضافة إلى الضوضاء، تنشر نافخات أوراق الشجر ومكانس الشفط الغبار الناعم والبكتيريا.