العراق يستورد من تركيا ما قيمته 16 مليار دولار في 12 شهرا

قال وزير التجارة العراقي أثير الغريري، إن بلاده استوردت من تركيا ما قيمته 16 مليار دولار، خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.

وأضاف الغريري، خلال مشاركته في "مؤتمر الاستثمار العراقي" بالعاصمة بغداد، الأحد، أن العراق تجاوز مرحلة تحقيق الأمن الغذائي في البلاد ويقوم بتأمين الغذاء لنحو 42 مليون عراقي وفق نظام البطاقة التموينية.

وأوضح أن معدل استيراد بلاده من الخارج يصل سنويا إلى 85 مليار دولار، مبينا أن حجم الواردات من تركيا بلغ 16 مليار دولار.

وأكد الغريري، أن العراق سوق واعدة، وأن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في البلاد.

ومضى قائلا: "نحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لتحقيق التطور الاقتصادي والاستثماري في العراق وهناك فرص واعدة وكبيرة تصل إلى 450 مليار دولار في مختلف القطاعات".