السفارة الأمريكية في الرياض تحذر رعاياها من احتمال وقوع هجمات بصواريخ

وجهت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تحذيرا للمواطنين الأمريكية من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات دون طيار (درونز)، في الرياض، مع تصاعد هجمات الحوثيين من اليمن خلال الأيام الأخيرة.

وقالت السفارة، في تحذير أمني على موقعها، إنها "تتابع تقارير عن صواريخ أو طائرات بدون طيار محتملة قد تكون متجهة إلى الرياض اليوم 28 أكتوبر". وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على "البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة"، وفقا لموقع "سي إن إن عربية" الإخباري.

وأوضحت السفارة أن الإجراءات الواجب اتخاذها هي "البحث فورا عن ساتر في حال سماع صوت انفجار قوي أو صوت صفارات الإنذار"، وأضافت: "إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، وأغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدًا عن أي نوافذ أو فتحات".

وأشارت إلى أنه "حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطرًا كبيرًا". وأضافت: "بعد الهجوم، ابتعد عن أي حطام، وراقب المنافذ الإخبارية الرئيسية للحصول على إرشادات رسمية".