الحكومة التشيكية تقترح تمديد حالة الطوارئ حتى 3 ديسمبر

أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، أن حكومته اقترحت تمديد حالة الطوارئ حتى الثالث من ديسمبر المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال بابيش -حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأربعاء- إن التمديد ضروري للحفاظ على إجراءات الطوارئ التي تم وضعها للسيطرة على الوضع الوبائي في البلاد، إلا أنه لايزال يتعين الحصول على موافقة مجلس النواب لتفعيل الاقتراح، والذي سيتم مناقشته في المجلس يوم الجمعة المقبل.

وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت، في 5 أكتوبر الجاري، حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في جميع أنحاء البلاد؛ لمواجهة الارتفاع الجديد في حالات فيروس كورونا المستجد.

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