مانشستر سيتي يقسو على مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه مارسيليا الفرنسي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز بورتو البرتغالي على أولمبياكوس اليوناني 2 / صفر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله فيران توريس في الدقيقة 18، وأضاف إلكاي جويندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يختتم رحيم سترلينج أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث كان فاز في الجولة الأولى على بورتو 3 / 1.

وظل مارسيليا بلا نقاط في قاع الترتيب، حيث كان خسر في مباراته الأولى أمام أولمبياكوس صفر / 1.

وفي المباراة الثانية، فاز بورتو على أولمبياكوس 2 / صفر. وسجل هدفي بورتو فابيو فييرا في الدقيقة 11 وسيرجيو أوليفيرا في الدقيقة 85.

وحصد بورتو أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام أولمبياكوس الذي توقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.