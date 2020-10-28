«حماة الوطن»: لدينا 9 مرشحين فى جولة الإعادة والمال السياسى ليس له تأثير حال كان للمرشح شعبية

قال قال قيادى بحزب الوفد: «إن الحزب دفع بـ 28 مرشحا فى المرحلة الأولى للانتخابات فى 9 محافظات لم يحالفهم الحظ ولم يتمكنوا من دخول جولة الإعادة، مضيفا: «أن عدم وجود شعبية للمرشحين الذين تم اختيارهم من الحزب للدوائر الفردية بالإضافة إلى انتشار المال السياسى يعد السبب الرئيسى فى عدم حصول الحزب على أى مقعد بالمرحلة الأولى».

وأكد القيادى، الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشروق» وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، قائلا: «لا علاقة للدولة بالانتخابات وكل ما يتردد دعمها شخص أو حزب بعينه هو كلام ليس له أساس من الصحة»، موضحا: «أن الحزب سيخوض انتخابات المرحلة الثانية والمقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل بـ40 مرشحا على المقاعد الفردية فى تسع محافظات ونتوقع النجاح لثلاثة منهم.

وأضاف: «أن المال السياسى تحكم بسبب قانون الانتخابات الحالى الذى وسع الدوائر الفردية الأمر الذى صعب على المرشح تغطية أكثر من دائرة انتخابية»، مشيرا إلى أنه من بين أسباب خسارة المرشحين على المقاعد الفردية أيضا عدم تقديم الحزب الدعم لهم».

من جانبه قال الأمين العام لحزب حماة الوطن، محمد على بلال، إن المؤشرات الأولية لنتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تشير إلى تمكن الحزب من دخول جولة الإعادة بـ9 مرشحين فى سبعة محافظات من أصل 50 مرشحا تم الدفع بهم على المقاعد الفردية.

وأوضح بلال فى تصريح لـ«الشروق»، أن تلك المؤشرات تدل على أمرين، أولها عدم حدوث أى تدخلات من جهات خارجية فى الانتخابات، بينما يبين الأمر الثانى مدى قوة الحزب حيث إن خوضه بـ9 مرشحين يعد أمرا جيدا للغاية، قائلا: «إن المال السياسى ليس له تأثير فى الانتخابات إذا كان للمرشح شعبية وقاعدة كبيرة فى الشارع ومن يخرج للتصويت له يكون مقتنعا به».

وأشار بلال إلى تقديم الحزب كامل الدعم اللوجيستى للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة ومن بينها حضور قيادات الحزب للمؤتمرات التى سيتم تنظيمها مع الدعاية على «السوشيال ميديا»، بجانب تكليف أمانات المحافظات والمراكز بتوفير سيارات لنقل الناخبين وتجهيز المندوبين فى اللجان الانتخابية.