السعودية تجدد رفضها لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جدد مجلس الوزراء السعودي رفض المملكة لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، واستنكارها للرسوم المسيئة للنبي محمد أو أي من الرسل .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المجلس أعرب أيضا عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء عن وإدانة المملكة ونبذها لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف والتطرف، والتأكيد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح والسلام.

كما أعرب عن إدانة المملكة بشدة؛ "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية" وفقا لبيان مجلس الوزراء السعودي.